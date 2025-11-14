Verkehrsunfall - PKW verliert Anhänger

Am 14.11.2025 gegen 19:15 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, zwischen der AS Ransbach-Baumbach und dem Parkplatz Landsberg a. zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende PKW verlor, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, seinen mitgeführten Anhänger.

Der unfallverursachende PKW verlor, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, seinen mitgeführten Anhänger. Ein weiterer PKW kollidierte anschließend mit diesem. Die Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.



Die Richtungsfahrbahn Köln wurde kurzzeitig vollgesperrt. Bis zur Bergung der Fahrzeuge wird der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



