Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Zeugenaufruf

Am 01.01.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9, Höhe Andernach-Namedy, in Fahrtrichtung Bonn.





Ein 21 jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Ahrweiler befuhr mit seinem Audi A6 die Bundesstraße in Richtung Brohl-Lützing. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte die Geschwindigkeit nicht angepasst gewesen sein. Im Rahmen eines Überholvorgangs kam der Verantwortliche ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich in der Folge.



Die B9 war für ca. 1,5h voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer wurde mit leichteren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei Andernach, befand sich ebenfalls die FFW Andernach, sowie die SM Sinzig im Einsatz.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Andernach zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell