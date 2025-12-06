Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß B260; Vollsperrung

Ein PKW-Fahrer aus Rtg. Lahnstein geriet in den Begegnungsverkehr aus Rtg. Bad Ems. Hierbei kollidierte er zunächst mit dem Heck eines anderen PKW-Fahrers, welcher sich in der Folge drehte und an der Leitplanke der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand kam. Darauffolgend geriet der Unfallverursacher gänzlich in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem weiteren PKW. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben dem Unfallverursacher wurden die drei weiteren Fahrzeuginsassen ebenfalls verletzt und zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei dem Unfallverursacher wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrerlaubnis wurde eingezogen. Die B 260 musste während der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt werden. Neben den Polizeien Lahnstein und Bad Ems kamen die Feuerwehr Lahnstein, vier Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Straßenmeisterei Bad Ems zum Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621 9130

E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell