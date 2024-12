Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 14.12.2024 ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Hauptstraße in Halsenbach.



Der Geschädigte befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ney. Ein entgegenkommender PKW geriet im Bereich der Bürgerhalle auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen vermutlich älteren PKW in der Farbe grau oder silber. Dieser müsste Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite aufweisen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.



