Verkehrsunfall mit Flucht und Straßenverkehrsgefährdung - eine Person leicht verletzt

Dabei sei eine Person verletzt worden.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass eine Unfallbeteiligte von Becheln in Richtung Dachsenhausen eine Linkskurve befuhr. Nach eigenen Angaben kam ihr ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass sie mit ihrem Fahrzeug ausweichen musste. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Die Fahrerin wurde leichtverletzt in eine Krankenhaus verbracht.

Zu dem Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen PKW handeln soll.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Lahnstein oder einer anderen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell