Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B9 - Folgeunfälle

Die sieben Fahrzeuge befuhren hintereinander die linke Spur, bis der erste der Beteiligten verkehrsbedingt bremsen musste. Daraufhin fuhren die weiteren beteiligten Fahrzeuge auf die vor ihnen fahrenden Fahrzeuge auf. Teilweise konnten die Unfallbeteiligten sogar rechtszeitig bremsen, wurden dann aber durch den weiteren Aufprall von hinten auf das vordere Fahrzeug aufgeschoben.



Aufgrund dieses Unfalls wurde eine Person leicht verletzt und medizinisch versorgt.



Die B 9 musste für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunde vollgesperrt werden.

Dadurch entstand ein Rückstau von ca. 5 km länge.



Im Rückstau ereigneten sich zwei weitere Unfälle, wodurch ebenfalls zwei Personen leicht verletzt wurden.



Insgesamt waren vier Fahrzeuge nicht mehr Fahrbereit und mussten durch umliegende Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.



