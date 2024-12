Verkehrsunfall Bushaltestelle Löhrcenter

Dort war gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Auto gemeldet worden.



Nach derzeitigem Stand verlor die 56-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr über den Bordstein in die dortige Bushaltestelle. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie an der Verglasung der Haltestelle, es wurde jedoch niemand verletzt. Es gibt keine Hinweise auf ein absichtliches Lenkmanöver.



