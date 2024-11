Verkehrsunfälle mit flüchtigem Verursacher

Im Verlaufe der späten Nachmittagsstunden oder des Abends vom 02.11.2024 wurden in der Koblenzer Straße in Lahnstein zwei ordnungsgemäß geparkte PKW am Fahrbahnrand durch Verkehrsunfälle beschädigt.

Auf Grund der ähnlichen Spurenlage an den beschädigten Fahrzeugen ist anzunehmen, dass es sich in beiden Fällen um den selben Verkehrsunfallverursacher handelt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.



Am Unfallort konnten Fahrzeugteile eines schwarzen BMW aufgefunden werden. Vermutlich sind diese dem flüchtigen Unfallverursacher zuzuschreiben. Der flüchtige BMW weist mutmaßlich einen frischen Schaden auf der Beifahrerseite auf.



Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell