Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Koblenz

So konnten am Nachmittag innerhalb von zwei Stunden elf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Straße Nahlkammer in Moselweiß festgestellt und verwarnt werden. Ein Verkehrsteilnehmer war hierbei ohne Führerschein unterwegs.



Bis in den frühen Abend hinein wurden weiterhin bei stationären Verkehrskontrollen am Saarplatzkreisel und unter der Kurt-Schumacher-Brücke eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert. Neben fünf Mängelberichten stellten die eingesetzten Polizeikräfte auch zwei Gurt- und neun Handyverstöße fest und zogen einen Führerschein ein.



