Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Bendorf in Vallendar

Am Dienstag, den 21.01.2025, führte die Polizeiinspektion Bendorf unter Beteiligung weiterer Polizeikräfte von Kriminalpolizei und Bereitschaftspolizei eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Eigentumskriminalität an der B42 in der Ortslage Vallendar (Feuerwehr Vallendar) durch.