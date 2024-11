Unfallflucht – Zeugenaufruf

In der Nacht von Montag, dem 28.10.2024 um ca. 20 Uhr und Dienstag, dem 29.10.2024 um ca. 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher in der Dr. Walter-Lessing-Straße in Lahnstein beim Vorbeifahren einen geparkten PKW.

In der Nacht von Montag, dem 28.10.2024 um ca. 20 Uhr und Dienstag, dem 29.10.2024 um ca. 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher in der Dr.-Walter-Lessing-Straße in Lahnstein beim Vorbeifahren einen geparkten PKW. Anschließend entfernte dieser sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Lahnstein erbittet Zeugenhinweise.



