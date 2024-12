Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen führt zu Vollsperrung und kilometerlangem Rückstau

Nach momentanem Ermittlungsstand ist folgender Unfallhergang anzunehmen:

Ein PKW, ein SUV, ein Wohnmobil und ein PKW Kombi, besetzt mit einer dreiköpfigen Familie mit Kleinkind, befuhren in genannter Reihenfolge die BAB 3 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Süden. Bei etwa km 93,8 kam es verkehrsbedingt zu stockendem Verkehr, was die ersten drei Fahrzeuge rechtzeitig erkannten.

Der Kombi mit Kleinfamilie aus dem Raum Köln erkannte die Situation zu spät und fuhr mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss auf den Camper auf und drückte diesen auf den SUV und den SUV auf den PKW.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, am unfallverursachenden PKW vermutlich sogar Totalschaden - insgesamt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Familie mit Kleinkind wurde vorsorglich zwecks weiterer medizinischer Abklärung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund des Unfalls war die BAB3 im Wochenend- und Ferienreiseverkehr für etwa eine Stunde voll gesperrt, was zu einem etwa 8 Kilometer langen Rückstau führte.

Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Montabaur auch zwei Rettungswagen und ein NEF sowie die Feuerwehren Montabaur, Heiligenroth und Nentershausen.



