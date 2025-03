Unfall im hohen Verkehrsaufkommen auf der BAB3

Am Montag, den 17.03.2025 gegen 15:35 Uhr ereignete sich auf der BAB3 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz hinter der Tank- und Rastanlage Heiligenroth, etwa auf Höhe der Autobahnkilometrierung 90,500, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.



Im hohen Verkehrsaufkommen muss der Fahrer eines Mercedes aufgrund des vorausfahrenden Verkehr auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Der Fahrzeugführer eines VW muss etwa auf selber Höhe vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausweichen, da auch die Verkehrsteilnehmer vor ihm verkehrsbedingt stark bremsen. Beim Ausweichmanöver des VW nach links, kommt es zur Kollision mit dem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen. Durch die Kollision der Fahrzeugfront des VW mit dem Fahrzeugheck des Mercedes, wird der Mercedes zunächst gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Im weiteren Verlauf dreht sich der Mercedes im Uhrzeigersinn und kommt schlussendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer werden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und müssen nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn ist eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt von etwa einer halben Stunde notwendig. Es bildete sich, insbesondere für die auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW, ein Rückstau von bis zu 12 Kilometern.

Im Einsatz waren zwei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Montabaur, 25 Kräfte der Feuerwehren Heiligenroth und Montabaur sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.



