Täter flüchtet quer durch die Altstadt - Passanten verhelfen zur Festnahme

In den frühen Morgenstunden des 23.02.2025 kam es gegen 04:15 in einer Koblenzer Lokalität zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei attackierte ein 18 Jahre alter Beschuldigter die dortigen Angestellten mit einer Glasflasche, nachdem er aufgrund seines Verhaltens der Gaststätte verwiesen werden sollte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten versteckte sich dieser zunächst, konnte aber ausfindig gemacht und nach draußen begleitet werden.



Während der polizeilichen Maßnahme flüchtete der 18-Jährige plötzlich in einem unerwarteten Moment, woraufhin die Einsatzkräfte die fußläufige Verfolgung durch die Altstadt aufnahmen. Vor einer Lokalität an der Liebfrauenkirche befanden sich zu dem Zeitpunkt mehrere Passanten. Durch eine männliche Person wurde die Situation erkannt, woraufhin diese versuchte, den Flüchtigen aufzuhalten und zu Boden zu bringen. Dieser konnte sich jedoch kurze Zeit später entreißen und rannte weiter. Im Bereich des Münzplatzes versuchte ein weiterer Passant den 18-jährigen Mann zu stoppen. Diesem schlug der Beschuldigte mit der Faust ins Gesicht und konnte seine Flucht erneut fortsetzen.



Durch das beherzte Eingreifen beider Passanten konnte der Täter zumindest kurzfristig aufgehalten werden und die Polizeikräfte somit wieder zu diesem aufschließen. Im Bereich der Kreuzung Weißer Gasse / An der Moselbrücke gelang es den verfolgenden Kolleginnen und Kollegen, unter Hinzuziehung einer weiteren Streife, den Täter zu fassen. Auch bei der Fixierung leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, sich zu befreien. Als ihm dies nicht gelang, wehrte er sich weiterhin gegen die Verbringung in den Streifenwagen. Letztlich wurde er in den Gewahrsam verbracht und entsprechende Strafanzeigen erfasst.



Die Polizei dankt ausdrücklich den beiden Passanten, die durch ihr beherztes Eingreifen Zivilcourage bewiesen und zur zeitnahen Festnahme des flüchtigen Täters beigetragen haben.



Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, kontaktieren bitte die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de.



