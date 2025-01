Silvesternacht bei der Polizei in Andernach

Andernach Bahnhof: Widerstand gegen Polizieibeamte Am 01.01.2024, gegen 01:00 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Andernach im Bereich des Hauptbahnhofs in Andernach auf eine Jugendgruppe aufmerksam, die offensichtlich in Streit geraten waren.



Beim Einschreiten wurden sie von einem 17 -jährigen aus der VGV Pellenz massiv beleidigt. Da diese Person bereits aus einem vorhergehenden Einsatz bekannt war, und dort bereits einen Platzverweis bekam, sollte dieser in Gewahrsam genommen werden, da die Gefahr bestand, dass von der Person weitere Straftaten ausgehen. Hierbei wehrte sich der Beschuldigte und beleidigte die Beamten.

Aufgrund der Alkoholisierung von nahe der 2 Promille wurde er den Eltern übergeben.



Weißenthurm, Stierweg / Auffahrt B 256: Verkehrsunfall mit drei Verletzten



Am 01.01.2024, gegen 01:25 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass es an der Auf-/ Abfahrt Stierweg / B 256 zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen kam. Beide Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen.



Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin, eine 47- jährige aus der VGV Rengsdorf, den Stierweg aus Richtung Feuerwehr kommend befuhr und nach links auf die B 256 auffahren wollte. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Geschädigten.

Alle drei Verletzten wurden durch das DRK in eine Neuwieder Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Alle Beteiligten wurden nicht schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Weißenthurm, der Rettungsdienst und die Polizei aus Andernach.



