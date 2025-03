Serie von Sachbeschädigungen an Kfz durch Abschlagen oder Abtreten der Außenspiegel

Im Laufe des Vormittags des 09.03.2025 wurden bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 insgesamt fünf Sachbeschädigungen an Kfz angezeigt.

Diese ereigneten sich nach jetzigem Ermittlungsstand in der Zeit vom 08.03.2025; 18:00 Uhr bis 09.03.2025; 09:00 Uhr in der südlichen Vorstadt (Ludwigstraße, St. Josef-Straße, St. Josef Platz, Frankenstraße).



Die Polizei bittet weitere Zeugen / Geschädigte um Kontaktaufnahme unter 0261/92156300.



