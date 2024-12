Serie von Einbrüchen in Kraftfahrzeuge

Im Zeitraum vom 20.12.2024, 23:00 - 21.12.2024, 05:00 Uhr, kam es in Andernach, speziell in den Wohngebieten Südhöhe, Martinsberg II und auch im Bereich Picassoring zu mehreren Einbruchsdiebstählen in abgestellten PKW.