Schulwegkontrolle an der Pestalozzi Schule in der Koblenzer Goldgrube

Mitarbeitende der Polizeiinspektion Koblenz 1, der Straßenverkehrsbehörde und der Stadt Koblenz haben am heutigen frühen Morgen gemeinsam gezielt Schulwegkontrollen an der Pestalozzi Grundschule in der Goldgrube durchgeführt.





Hintergrund der Kontrollen waren Hinweise seitens der Schulleitung der Pestalozzi Schule, dass es im Zusammenhang mit der Beförderung von Kindern zur Schule durch Erziehungsberechtigte regelmäßig zu möglichen Verkehrsverstößen kommen würde.



Insbesondere das Heranfahren der Eltern mit dem Auto an die Schule wurde genauer beobachtet.



Ab 07:00 bis 08:30 Uhr erfolgten die ersten Kontrollen. Hierbei wurden mit den betroffenen Fahrzeugführern verkehrserzieherische Gespräche geführt. Außerdem wurde ein Verstoß wegen mangelhafter Kindersicherung erfasst.



Um 12:00 Uhr erfolgten zum Schulschluss weitere Kontrollen. Hierbei konnten erfreulicherweise keine Beanstandungen festgestellt werden. Die Maßnahmen am Morgen schienen sich zeitnah in der Elternschaft herumgesprochen zu haben.



Die Polizeiinspektion Koblenz 1 plant mit der Stadt Koblenz zeitnah weitere Kontrollen.



