Rotlichtkontrollen fortgesetzt: Prostitutionsgewerbe im Blick

Im Vordergrund der Kontrollen steht die Aufklärung von illegaler Prostitution und die Feststellung von Verstößen im Kontext des Prostitutionsgewerbes.



Bei den konzentrierten Kontrollaktionen setzt die Polizei auf eine behördenübergreifende enge Kooperation, um Zusammenhänge in verschiedenen Deliktsfeldern erkennen zu können. Die verzahnende Zusammenarbeit trägt dazu bei, das Phänomenfeld vollumfänglich aufhellen und notwendige Ermittlungsmaßnahmen umfassend führen zu können.



So wurden im Laufe der späten Abendstunden am 28.01.2025 potenzielle Örtlichkeiten im Raum Andernach und Koblenz unter behördenübergreifender Beteiligung kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 19 Personen kontrolliert und drei Strafverfahren aufgrund von aufenthaltsrechtlichen Verstößen eingeleitet.



Die öffentlichkeitswirksamen Kontrollen sind Teil einer ganzheitlichen Strategie des Polizeipräsidiums Koblenz zur Bekämpfung der Rotlichtkriminalität. "Die enge Zusammenarbeit und die Verzahnung von Fachwissen in diesem Bereich trägt dazu bei, dass wir effektiv gegen illegale Prostitution vorgehen können", so Polizeioberrat Martin Hoch als Einsatzleiter an diesem Abend.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle(für die Kriminaldirektion Koblenz)

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell