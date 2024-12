Raub auf Tankstelle zwischen Koblenz und Lahnstein

Laut eines Polizeiberichts hat am Montagmorgen ein Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle an der B42 zwischen Koblenz und Lahnstein stattgefunden. Der Täter sei auf der Flucht.

Wie die Polizei Koblenz meldet, soll ein derzeit flüchtiger Täter am Montagmorgen (16. Dezember 2024) eine Tankstelle an der Bundesstraße 42 ausgeraubt haben. Gesucht werde nach einer ca. 1,90 Meter großen Person in schwarzem Jogginganzug. Der maskierte Mann betrat laut Polizei gegen 7.30 Uhr die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld, welches ihm sodann durch den Angestellten der Tankstelle ausgehändigt wurde. Daraufhin verließ der Täter die Filiale und flüchtete in unbekannte Richtung. Im Rahmen des Überfalls wurde niemand verletzt. Es wurde zunächst davor gewarnt, im entsprechenden Gebiet Anhalter mitzunehmen.