Drei bis vier dunkel gekleidete und vermummte Täter griffen hierbei zwei jugendliche Personen an und nahmen mehrere Gegenstände an sich. Hiernach entfernten sie sich in Richtung Deutsches Eck.
Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter: 0261 92156 390 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Raub an den Schlossstufen
