Raub an den Schlossstufen

Am Freitag, den 03.10.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich der Schlossstufen am Rhein im rückwärtigen Bereich des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz.

Drei bis vier dunkel gekleidete und vermummte Täter griffen hierbei zwei jugendliche Personen an und nahmen mehrere Gegenstände an sich. Hiernach entfernten sie sich in Richtung Deutsches Eck.



Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter: 0261 92156 390 zu melden.



