in Andernach. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu halten.
Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
PI Andernach
Am Stadtgrabgen 19
56626 Andernach
Telefon: 02632 9210
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Presseerstmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhaus in Andernach
in Andernach. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu halten.