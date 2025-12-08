Andernach Presseerstmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhaus in Andernach Polizeidirektion Koblenz (ots) 08.12.2025, 22:42 Uhr

Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Breite Str.

in Andernach. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu halten.



Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



PI Andernach

Am Stadtgrabgen 19

56626 Andernach



Telefon: 02632 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell







