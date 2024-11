Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Montabaur, BAB 3, Fahrtrichtung Köln

Hier war ein PKW auf einen Sattelzug aufgefahren.

Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Unfallaufnahne dauert an.

Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Thorsten Hähn, PHK

Telefon: 02602/9327-0

pastmontabaur@polizei.rlp.de



