Pressebericht Polizei Bendorf, Wochenende Fr., 27.12.2024 - So., 29.12.2024

Am Samstag, den 28.12.2024 zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der alten Burg" ein.

Hierbei

verschafften die Täter sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Es wurde

Schmuck im Wert von ca. 15.000 EUR, sowie ca. 5.000 EUR Bargeld gestohlen. Die Täter

flüchteten in unbekannte Richtung.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in der Oskar-Hasenclever-Straße. Hierbei wurde versucht eine Terrassentüre aufzuhebeln, was den Tätern jedoch nicht gelang.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht

haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu

wenden. Hinweise nimmt die Polizei Bendorf unter der Rufnummer 02622 / 94020 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622 - 94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell