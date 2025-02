Presseabschlussmeldung, Glatteisregen, mehrere Unfälle auf der BAB 3; es entstand Sachschaden im niedrigen bis mittleren sechstelligen Bereich, zwei Person schwer, drei leicht verletzt!

Hierbei wurden zwei Personen schwer und drei weitere Personen leicht verletzt.

Kurz zuvor hatte sich, aufgrund von Blitzeis, bereits ein Verkehrsunfall ereignet. Hierbei war der Fahrer eines PKW Dacia ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Hier kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, wurde über alle drei Fahrstreifen nach rechts abgewiesen, bevor der PKW schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam.



Etwa zeitglich befuhr ein 18-jähriger Skoda-Fahrer ebenfalls die BAB 3 in Richtungs Köln auf dem linken der drei vorhandenen Fahrstreifen. Er kam, infolge nicht angepasster Geschwidigkeit, auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 7,5-Tonner zusammen und kam schließlich, total beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen.

Ein auf dem mittleren Fahrstreifen befindlicher Sattelzug musste nach links ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern und kollidierte in der Folge mit einem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW Audi.

Der nachfolgende Fahrer eines PKW Volvo erkannte die Verkehrssituation und konnte sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Halten bringen. Dies gelang dem 39-jährigen Fahrer eines nachfolgenden chinesischen Hybridfahrzeuges allerdings nicht mehr.

Er streifte einen auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen PKW Opel und stieß anschließend mit dem auf dem linken Fahstreifen stehenden PKW Volvo zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo gegen den links stehenden PKW Audi geschleudert, welcher dadurch mit dem Sattelzug zusammenstieß.

Durch den Unfall wurden der Skoda-Fahrer schwer, der Audi-Fahrer leicht, sein Beifahrer schwer sowie der Fahrer des LKW und des Volvo leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversogung mittels RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Es entstand ein Rückstau, weit über die AS Dierdorf hinaus.

Zwecks Bergung der Fahrzeuge, Versorgung der Verletzten musste die BAB 3 im Bereich der Unfallstelle bis 08.30 Uhr voll gesperrt werden.

Danach erfolgte die Ableitung des Verkehrs über den rechten Fahrstreifen, wobei die Fahrbahn erst gegen 10.30 Uhr wieder frei gegeben werden konnte.

Im Stau ereignete sich dann noch ein Auffahrunfall, wobei es glücklicherweis bei Blechschäden blieb.

Im Einsatz befand sich das DRK mit einem Notarzt und fünf RTW, die Feuerwehren aus Dierdorf und Puderbach, die AM Ammerich, diverse Abaschleppunternehmen, die PI Straßenhaus mit zwei Funkstreifenwagen (FuStw)und die Autobahnpoilzei Montabaur mit vier FuStw.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Thorsten Hähn, PHK

Telefon: 02602/9327-0

pastmontabaur@polizei.rlp.de





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell