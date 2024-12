PRESSE-ERSTMELDUNG Verkehrsunfall auf der B 50 im Bereich Simmern-West

Am heutigen Donnerstag ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der B 50 (im Bereich Simmern-West / in Fahrtrichtung BAB-Rheinböllen) ein schwerer Verkehrsunfall.

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Nach dem derzeitigen Stand ist von zwei verletzten Personen in diesem Fahrzeug auszugehen.

Aktuell laufen die Rettungs-und Bergungsmaßnahmen.

Die B 50 ist in diesem Teilbereich vollständig gesperrt. Eine mögliche Umleitungsstrecke wird zeitnah ausgewiesen werden.



