Presse-Abschlussmeldung Schwerer Verkehrsunfall auf der B 50 - Bereich Simmern/West

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Simmern befuhr der 37-jährige Fahrzeugführer, zusammen mit seinem im Fahrzeug befindlichen 7-jährigen Sohn am frühen Nachmittag die B 50, aus Fahrtrichtung Flughafen/Hahn kommend, in Fahrtrichtung A 61 - Anschlussstelle Rheinböllen.

In einer langgezogenen Linkskurve Höhe der Abfahrt Simmern/West geriet der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, schaukelte sich in einem Hang auf und überschlug sich einmal um die Längsachse. Das Fahrzeug kam mittig auf dem rechten Fahrstreifen auf den Rädern wieder zum stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer bzw. nur leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Die B 50 musste zur Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Rheinböllen 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Simmern war mit 40 Einsatzkräften involviert.

Weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.



