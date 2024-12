Polizeimeldung: Raub auf Tankstelle zwischen Koblenz und Lahnstein

Laut eines Polizeiberichts hat am Montagmorgen ein Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle an der B42 zwischen Koblenz und Lahnstein stattgefunden. Der Täter sei auf der Flucht.

Wie die Polizei Koblenz meldet, soll ein derzeit flüchtiger Täter am Montagmorgen (16. Dezember 2024) eine Tankstelle an der Bundesstraße 42 ausgeraubt haben. Gesucht werde nach einer ca. 1,90 Meter großen Person in schwarzem Jogginganzug. Zu eventueller Bewaffnung und dem genauen Tathergang könnten indes noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Es wird davor gewarnt, im entsprechenden Gebiet Anhalter mitzunehmen.