Polizei kontrolliert auffällige Fahrzeugführer im Stadtgebiet

Am späten gestrigen Abend, 22.01.2025, fielen der Streife der PI Koblenz 1 im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers einige Fahrzeuge auf, welche mehrfach den Motor aufheulen ließen.

Nachdem in den letzten Wochen bereits Kontrollen der "Poser-Szene" stattgefunden haben, erteilten die Beamten gestern einem der Fahrer eine Verwarnung.



Kurz darauf bemerkte die Streife in der Innenstadt eine Fahrzeugführerin mit auffälliger Fahrweise, sodass auch sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Grund stellte sich kurze Zeit später heraus: ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille.

Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Vermeidung einer Weiterfahrt sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



