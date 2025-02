Polizei Koblenz warnt vor Betrugsmasche mit Fahrzeugankäufen

Dem Autohändler werden angebliche Sonderangebote zum Kauf von Fahrzeugen aus deren Flottenbestand unterbreitet. In der erhaltenen E-Mail befindet sich ein Link, welcher auf eine externe Internetseite zu einem Angebotskatalog führt. Hierbei handelt es sich teilweise um Kopien des tatsächlichen Internetauftritts der entsprechenden Firma, in welcher lediglich die Ansprechpartner und Rufnummern geändert wurden. Auf der gefakten Internetseite werden verschiedene Automodelle zu günstigen Konditionen angeboten.



Die Kaufabwicklung läuft ausschließlich über die E-Mail-Adresse und die in der E-Mail aufgeführten Rufnummern. Nach An- oder Bezahlung auf deutsche Bankkonten, erfolgt jedoch keine Auslieferung der Fahrzeuge.



Es wird geraten, die E-Mail-Adresse des Absenders zu prüfen und nicht auf den beigefügten Link zu klicken. Außerdem empfiehlt es sich, über derartige Angebote Informationen auf der originalen Homepage des Unternehmens einzuholen und mit Unternehmen in direkten Kontakt zu treten.



