POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Berufsverkehr

Bendorf/BAB48 - Am 03.12.2024, gegen 08:00h , kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB48 auf Höhe der Anschlussstelle Bendorf, in Fahrtrichtung Trier.

Im Berufsverkehr hatte ein 26 jähriger Fahrzeugführer aus dem Westerwald den Mindestabstand zum vorausfahrenden PKW unterschritten. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, schob der Verursacher den PKW auf einen weiteren davor befindlichen PKW auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, zwei Personen wurden durch die Kollision leicht verletzt.

In der Folge kam es zu einem Rückstau von ca. 7 km Länge.

Im Rückstau kam es zu zwei weiteren Unfällen, ebenfalls verursacht durch Abstandsunterschreitungen zum Vorausfahrenden.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Montabaur



Telefon: 02602/9327-0

Ecker, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell