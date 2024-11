POL-VDKO: Verkehrsprävention-Abfahrtskontrolle Schwerverkehr-Fahrer mit 3,19 Promille

BAB 3, Fahrtrichtung Nord, Tank- und Rastanlage Urbacher Wald (ots) - Im Rahmen der Präventionsarbeit Verkehr führte die Polizeiautobahnstation Montabaur am Sonntag, 27.10.2024, von 20:50 Uhr bis 22:20 Uhr, Kontrollen des Schwerverkehr vor der Abfahrt an Autobahnparkplätzen und Tank- und Rastanlagen durch.

An der Tank- und Rastanlage Urbacher Wald konnten dabei zwei Lkw-Fahrer in ihrer Ruhezeit festgestellt werden, die noch unter Alkoholeinwirkung standen. Ein Fahrer hatte einen Wert von 3,19 Promille, der Andere 0,89 Promille. In beiden Fällen wurde ein möglicher Fahrtantritt unterbunden. Alle anderen Kontrollierten Lkw-Fahrer waren nicht zu beanstanden.



