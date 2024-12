POL-VDKO: Presseabschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, zwischen der AS Bad Honnef/Linz und der AS Neustadt/Wied.

Bad Honnef / Linz (ots) - Am Mittwoch, den 11.12.2024, kam es gegen 08.15 Uhr, auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, kurz hinter der AS Bad Honnef/Linz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.



Hierbei wurde eine 47-jährige Fahrzeugführerin tödlich verletzt.

Zur Unfallzeit stand die 47-jährige mit ihrem Fahrzeug auf dem Standstreifen der dreispurigen BAB 3, als ein Sattelzug, den auf dem Standstreifen stehenden PKW passierte.

Hierbei wurde die 47-jährige, diese befand sich außerhalb ihres PKW, trotz eingeleiteter Notbremsung und eines Ausweichmanövers nach links, durch den Sattelzug erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, erlag die 47-jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der Fahrer des Sattelzuges stand sichtlich unter Schock und wurde durch das DRK vor Ort ambulant behandelt.

Zwecks Unfallaufnahme und der Rekonstruktion des Unfallhergangs mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen der BAB 3 bis ca. 12.20 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein nicht unerheblicher Rückstau, der erst gegen 13.00 Uhr vollständig abgeflossen war.

Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Im Einsatz befand sich das DRK mit zwei RTW und einem NEF, die APW St. Augustin mit drei Funkstreifenwagen, die Feuerwehr Königswinter, die Autobahmeisterei Ammerich, das VU-Aufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz, sowie drei Funkstreifenwagen der PASt Montabaur.



