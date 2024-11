POL-PPKO: Straßenverkehrsgefährdung in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 21.11.24 überquerte ein Mann mit seinen zwei Kindern gegen 17 Uhr den durch Lichtzeichenanlage geregelten Fußgängerüberweg zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Löhrrondell.



Obwohl die Ampel für Pkw rot anzeigte, fuhr ein Fahrzeugführer aus Richtung Löhr-Center kommend mit hoher Geschwindigkeit über den Fußgängerweg und gefährdete hierbei eins der beiden Kinder, das nur knapp einem Zusammenstoß ausweichen konnte.

Das Fahrzeug fuhr daraufhin weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Ring.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Bilder vom Fahrzeug gefertigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261- 92156 300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



