POL-PPKO: Selters - Polizeieinsatz im Krankenhaus in Selters (Westerwald)

Heute Nachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in bzw.

am Krankenhaus in Selters (Westerwaldkreis). Gegen 12.30 Uhr begehrte eine größere Personengruppe Einlass ins Krankenhaus, um dort einen eingelieferten Familienangehörigen bzw. Freund zu besuchen. Bis etwa 17.00 Uhr ist die Zahl der Besucher auf annähernd 100 Personen angestiegen, sodass hierdurch die Arbeitsabläufe im Krankenhaus massiv gestört wurden.



Die Situation vor Ort konnte durch den Einsatz von Kräften der Polizei Montabaur und der umliegenden Dienststellen beruhigt werden. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinen persönlichen Angriffen auf das Krankenhauspersonal oder die eingesetzten Polizeikräfte.



Wir bitten ausdrücklich um Verständnis, dass wir zu den näheren Umständen sowie zur Person und dem Gesundheitszustand der eingelieferten Person im Moment keine weiteren Angaben machen können.



