POL-PPKO: Schwerer Raub auf Barbiersalon in Koblenz-Metternich

Am Freitagabend, den 13.12.2024, gegen 20:15 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter, einen Barbiersalon in der Trierer Straße in Koblenz-Metternich auszurauben.