POL-PPKO: Presseerstmeldung zu Aufzug "Aktuelle Vorkommnisse in Syrien"

Am heutigen Morgen wurde die Polizei Koblenz darüber informiert, dass syrische Staatsangehörige beabsichtigen ab 14 Uhr einen Autokorso zu veranstalten welcher im Zusammenhang mit den aktuellen politischen Geschehnissen in Syrien steht.





Dazu wurden entsprechende Vorabsprachen mit der Versammlungsbehörde getroffen. Ab 13h versammelten sich mehr als 300 Fahrzeuge im Bereich Wallersheimer Kreisel. Im Anschluss setzen sich diese als Autokorso durch die Innenstadt in Bewegung; eine entsprechende Route wurde in Absprache mit der Polizei vorgegeben.



Der Aufzug wird mit starken Polizeikräften begleitet um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren.



Wir berichten nach.



