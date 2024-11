POL-PPKO: PP Koblenz beteiligt sich an landesweiter "Crime Night" am 22. November 2024!

Am Polizeiberuf Interessierten wird ein abwechslungsreiches Programm bei der (Kriminal-)Polizei an den Standorten Koblenz, Montabaur und Betzdorf geboten!



Was steckt hinter der Crime Night?



Die "Crime Night" ist ein landesweiter Aktionstag, bei dem z.B. in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen, mehr als zehn große Veranstaltungen mit unterschiedlichen Aktionen und besonderen Programmen angeboten werden.



Teilnehmende haben die Möglichkeit, in interaktiven und praxisnahen Programmpunkten fiktive Kriminalfälle zu lösen und u.a. bei der Spurensicherung mit erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten.



An wen richtet sich die Crime Night?



Die Veranstaltungen richten sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, aber auch an Personen, die bereits ein Studium oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und Interesse haben, ein Studium an der Hochschule der Polizei zu absolvieren, um danach bei der Schutz- oder Kriminalpolizei tätig zu sein.



Die Einstellungsberatung ist ebenfalls mit vor Ort und kann Interessierte umfassend über das Bachelorstudium Polizeidienst und die beiden neuen Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei informieren.



Interesse geweckt?



Unsere Dienststellen in Koblenz, Montabaur und Betzdorf haben sich ein abwechslungsreiches und spannendes Programm einfallen lassen! Mehr Details sind auf den angehängten Plakaten sowie auf der Aktionsseite der Polizei Rheinland-Pfalz zu finden: www.polizei.rlp.de/karriere/crimenight



