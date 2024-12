POL-PPKO: Polizei Altenkirchen rettet Weihnachtspakete!

Doch von Anfang an: Am vergangenen Montag, den 09.12.2024 wurde den Kolleginnen und Kollegen zunächst ein Auto mit Anhänger in der Koblenzer Straße in Bruchertseifen gemeldet, das mehrere Pakete verloren habe. Aufmerksame Zeugen hatten die Pakete bereits von der Straße geräumt und bis zum Eintreffen der Polizei gesichert.



Die Einsatzkräfte sahen dann vor Ort, dass es sich um selbstverpackte Spenden für arme Kinder zu Weihnachten handelte. Erschwerend kam hinzu, dass sich weder Empfänger noch Absender auf den Päckchen befanden. Die Dienststelle entschloss sich, die Öffentlichkeit mit ins Boot zu nehmen und veröffentlichte eine Pressemeldung, um den Verlierer zu finden.



Und das Echo war überwältigend! Eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Logistikunternehmen und Medienvertretern meldeten sich bei der Polizei Altenkirchen und halfen bei der Suche!



Letztlich konnten die Absender identifiziert werden: Es handelte sich um Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums in Wissen, die Weihnachtsgeschenke für arme Kinder in Moldawien verpackt hatten.



Auch der Verlierer der Pakete, Herr Kind, konnte erreicht werden und nahm die Weihnachtsgeschenke am heutigen Mittwoch glücklich wieder in Empfang. Zusätzlich hatte die Polizei auch ein paar Kleinigkeiten dazu gelegt. Mit diesem Happy End steht dem Weihnachtsfest nichts mehr entgegen!



