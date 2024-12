POL-PPKO: Körperverletzung vor dem Forum

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Geschädigten antreffen, der im Gesichtsbereich verletzt wurde. Dieser gab an, dass er in einen Bus eingestiegen sei und dabei leicht mit dem Beschuldigten zusammenstieß. Dieser habe daraufhin den Geschädigten geschubst und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei er fußläufig in Richtung Löhrstraße geflüchtet.



Nachdem die Fahndung zunächst ergebnislos blieb, wurde der Polizei im Nachgang gemeldet, dass der Beschuldigte gerade am Salhofplatz in Lahnstein stehe. Die Einsatzkräfte konnten den 29-Jährigen sodann dort antreffen und kontrollieren. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung geführt.



