POL-PPKO: Hoher Schaden nach Callcenter-Betrug - Zeugen gesucht!

Am gestrigen Donnerstag, den 19.12.2024, kam es in Obernhof gegen 14 Uhr zu einem Callcenter-Betrug mit bekanntem Modus Operandi.

Unter der Legende des "falschen Polizeibeamten" kontaktierten die Täter eine ältere Dame und stellten sich als "Polizei Montabaur" vor. Im Telefonat wurde ihr eröffnet, dass am Vortag eine Frau überfallen wurde, der Überfall nach durchgeführten Ermittlungen allerdings der kontaktierten Dame galt. Damit diese nicht doch noch überfallen werde, wurde sie aufgefordert, ihre Wertsachen in eine Mülltonne im Außenbereich abzulegen. Dort wurden sie dann von einer falschen Polizeibeamtin entnommen.



Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf die Abholerin. Hierbei soll es sich um eine weibliche Person unbekannten Alters mit langen blonden Haaren, beigem Mantel, schlanker Figur und vermutlich deutscher oder ukrainischer Herkunft handeln. Des Weiteren wurde ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug gesichtet, welches mit auffällig hoher Geschwindigkeit den Ort passierte. Hierbei handelte es sich vermutlich um einen Opel Astra.



Die Polizei bittet um Mithilfe und weitere Zeugenhinweise! Diese werden von der Kriminalwache Koblenz unter 0261/92156-390 entgegen genommen.



