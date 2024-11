POL-PPKO: Erledigung der Vermisstensuche nach zwei Mädchen und einem Jungen aus dem Raum Montabaur - drei Vermisste wurden wohlbehalten angetroffen

Die 10-jährige Ksenija MARKTWART, ihre 14-jährige Cousine Evelyn MARKWART und der 16-jährige Bekannte Nico MANAßE waren seit dem gestrigen Abend (09.10.) vermisst gemeldet.

Die drei Vermissten konnten am heutigen Abend gegen 18:30 Uhr nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in Hachenburg angetroffen werden.

Sie wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

Michels, PvD



Telefon: 0261-92156-110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell