POL-PPKO: Diebstahl von Verkehrszeichen und Absperrmaterial in Mudersbach

Es handelte sich um Schranken, Blitzlampen, Batterien und 5 Verkehrszeichen. Der Ortsgemeinde Mudersbach entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.



Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen können während den Geschäftszeiten an die Kriminaldirektion Koblenz, Zentrale Anzeigenbearbeitung, unter Rufnummer 0261/103-1452 bzw. -1453, oder an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0261 / 92156-390 sowie jede andere Polizeidienststelle erfolgen.



