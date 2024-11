POL-PPKO: Betrug durch falsche Polizeibeamte im Bereich Neuwied und Koblenz - Polizei veröffentlicht Personenfahndung

Im Rahmen des Telefonats wurde ihm durch den männlichen Anrufer mitgeteilt, dass eine rumänische Bande eine Nachbarin von ihm überfallen habe. Die Täter hätten Unterlagen mit sich geführt, auf welcher auch der Name des Geschädigten gestanden habe.



Schlussendlich deponierte der Geschädigte 1200EUR Bargeld und sein Portemonnaie u. a. mit seiner Bankkarte an einem vereinbarten Ort im Bereich der Wohnanschrift. Nach Abholung durch den oder die Täter kam es zwischen 18:25 Uhr und 18:32 Uhr zu drei Bargeldabhebungen (1000EUR, 2000EUR, 900EUR) am Geldautomaten der Commerzbank in Koblenz, Clemensstraße 32. Hierbei wurde der Täter videografiert.



Am 30.08.2024 kam es in der Müller-Filiale, Koblenz, am Altlöhrtor, zu einem Hausfriedensbruch mit Bedrohung. Auch hierbei wurde der Täter gefilmt. Bei der abgebildeten Person, die hier ein hellgraues T-Shirt trägt, könnte es sich aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbilds um die gleiche Person handeln, die auch in der Bank in Koblenz videografiert wurde.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/DAi9by2 eingesehen werden.



Die Kriminalpolizei Neuwied bittet Zeugen, sich unter 02631/ 878-0 zu melden



