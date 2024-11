POL-PPKO: Antiziganistische Farbschmierereien auf einem Supermarktparkplatz in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 11.11.24 wurde die Polizei Koblenz über Farbschmierereien auf dem Parkplatz eines Discounters in Koblenz-Goldgrube in Kenntnis gesetzt.