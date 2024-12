POL-PDKO: Zwei Unfallfluchten in Kobern-Gondorf - Zeugen gesucht

1. Unfallflucht Im Spreen / Höhe Sportplatz Kobern-Gondorf



Zwischen dem 23.12.204, ca. 16.00 Uhr und dem 24.12.24, ca. 13.00 Uhr, wurde in der Straße Im Spreen ein VW Golf erheblich im Frontbereich beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen an dem Pkw wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lkw, gehandelt haben muss.



2. Unfallflucht in der Obermarkstraße in Kobern-Gondorf



Am frühen Morgen des 25.12.204, gg. 05:45 Uhr, ereignete sich in der Obermarkstraße in Kobern-Gondorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Hier war ein Pkw BMW offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit gegen ein am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug geprallt, welches daraufhin durch die Wucht des Aufpralles gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich anschließend zusammen mit dem Beifahrer fußläufig von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Verursachers wurde sichergestellt.

Eine durch die Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den beiden Personen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.



Für beide Verkehrsunfälle sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zu den Flüchtigen Personen bzw. dem flüchtigen Lkw machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach: 0261-10354950

Polizeiinspektion Koblenz 2: 0261-10354250







