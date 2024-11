POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die B 50 in Fahrtrichtung Morbach. Der Unfallverursacher soll den Geschädigten unmittelbar vor der Ampel überholt und anschließend stark abgebremst haben. Um eine Kollision mit dem Vorausfahrenden zu verhindern, wich der Geschädigte nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Zaun. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und soll auf der B 50 weiter in Fahrtrichtung Morbach gefahren sein.

Bei dem gesuchten PKW handelt es sich um einen weißen Mercedes-Benz, Modell Vito.



Augenzeugen des Unfalles werden gebeten, sachdienliche Hinweise hiesiger Dienststelle in Simmern mitzuteilen: 06761/921-0



