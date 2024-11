POL-PDKO: Wohnungseinbrüche in Koblenz und Lahnstein

In den letzten Tagen kam es in insgesamt 4 Fällen zu Einbrüchen in Wohnhäuser in Koblenz Pfaffendorf, Horchheim und Lahnstein.

In zwei Fällen gelangten die Täter in die Wohnungen und stahlen Schmuck und andere Wertgegenstände. In zwei weiteren Fällen blieb es bei Versuchen, bei denen der oder die Täter Terassentüren oder Fenster beschädigten. Die Taten ereigneten sich in der Sebastianistraße in Koblenz, in der Zeit vom 22.11.2024, 08:15-21:45 Uhr und in Lahnstein in der Bahnhofstraße in der Zeit vom 19.11.2024 18:00 Uhr bis 20.11.2024, 11:45 Uhr. Die Tatzeiträume der anderen Taten lassen sich aufgrund von längeren Abwesenheiten der Hausbewohner nicht konkret einschränken.

Die Polizei in Lahnstein bittet um Zeugenhinweise, wer in den oben genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell