POL-PDKO: Wochenpressebericht für die PI Bendorf - 25.11. - 01.12.2024

In diesem Fall meldete ein Mitteilender einen Betrug bei dem er für 930 Euro ein Handy gekauft hatte. Der Verkäufer gab an, das Paket mit einem Beleg der Deutschen Post nach Düsseldorf versendet zu haben. Der Geschädigte hat seinen Wohnsitz in Bendorf und nie eine Adresse in Düsseldorf genannt. Der Verkäufer legte daraufhin gefälschte Chatverläufe vor, in denen angeblich eine Anschrift in Düsseldorf vereinbart worden war.



Vallendar - Türöffnung zum Wohle einer Seniorin

Am Montag kam es aufgrund verschiedener ernstzunehmender Hinweise zu einer Türöffnung in Vallendar, um dem Rettungsdienst Zutritt zur Wohnung einer 90-jährigen Frau zu ermöglichen. Zum Glück stellte sich heraus, dass die Dame lediglich schlief und daher das Klingeln und Rufen nicht hören konnte.



Niederwerth - Diebstahl eines abgelegten Pakets

Am Dienstag wurde ein Paket gestohlen, welches zuvor von einer Transportfirma aufgrund eines Ablagevertrages an der Wohnanschrift abgelegt worden war. Videoaufnahmen bestätigen den Verdacht, dass das Paket nachträglich entwendet wurde. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass mit der Ablage aufgrund eines Ablagevertrages die Zustellung vollumfänglich erfolgt ist und somit eine eventuelle Paketversicherung in der Regel nicht mehr greift.



Bendorf - Verkehrsstreit auf der Dienststelle beigelegt

Zwei Fahrzeugführer erschienen auf der Dienststelle und gaben an, dass sie aufgrund einer Verkehrssituation in Streit geraten waren und nun die Polizei um Hilfe baten. Nach Schilderung des Hergangs konnte kein Fehlverhalten festgestellt werden; es handelte sich lediglich um ein alltägliches Fahrmanöver. In einem Gespräch wurden beide Beteiligte auf die Grundregeln der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr hingewiesen, wodurch der Streit geschlichtet werden konnte.



Vallendar - Jugendliche entzünden Feuer an Schutzhütte

Am Freitag sollen Jugendliche ein Feuer an einer Schutzhütte in der Nähe des 'Klosters Schönstätt' entzündet haben. Beim Eintreffen der Polizei waren keine Personen mehr an der Brandstelle anzutreffen.

Das Feuer konnte durch die Polizei nicht vollständig mit eigenen Mitteln gelöscht werden, weshalb die Feuerwehr Vallendar verständigt wurde. Diese kontrollierte die Brandstelle nochmals und sorgte dafür, dass keine weitere Gefahr bestand.



Bendorf - Betrugsfall durch angebliche Währungstauschhilfe

Am Samstag erschien der Geschädigte bei der Polizei und gab an, auf dem Weg von seinem Wohnort in Niedersachsen nach Bendorf von zwei Personen angesprochen worden zu sein, die russisches Geld in Euro tauschen wollten. Der Geschädigte fuhr daraufhin mit den beiden Personen zu einem Geldautomaten und hob einen mittleren dreistelligen Betrag ab, den er ihnen im Austausch gab. Später stellte er fest, dass es sich bei dem erhaltenen Geld um altes weißrussisches Geld handelte, das seit einer Währungsreform im Jahr 2016 nur noch wenige Cent wert ist. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte.



Bendorf - Angriff auf Paketzusteller durch mehrere Personen

Am Samstag wollte ein Paketzusteller ein Paket ausliefern, dessen eigentliche Empfängerin nicht zu Hause war. Ihr alkoholisierter Ehemann wollte das Paket entgegennehmen, jedoch war das nicht möglich, da es sich um eine persönliche Zustellung handelte. Als der Zusteller bereits in seinem Auslieferungsfahrzeug saß und losgefahren ist, wurde das Fahrzeug von insgesamt vier Männern, darunter der Ehemann der Empfängerin sowie drei Nachbarn, angehalten. Die Männer traten gegen die Fahrertür und rissen das Fenster aus der Führung. Anschließend zogen sie den Zusteller aus dem Fahrzeug und schlugen auf ihn ein. Der Zusteller wurde leicht verletzt. Die Angreifer nahmen dem Zusteller die Fahrzeugschlüssel ab, öffneten die Ladefläche des Lieferfahrzeugs und entwendeten das besagte Paket.



Vallendar - Vorfall mit falscher BKA-Angabe und Bedrohung

Am Samstag erschienen zwei Beschuldigte am Eingang der WHU in Vallendar, wo zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung stattfand. Sie behaupteten, für das Bundeskriminalamt (BKA) zu arbeiten und versuchten so, Zugang zur Veranstaltung zu erlangen. Die Veranstalter, die WHU-Studenten, verweigerten ihnen jedoch den Zutritt. Daraufhin bedrohte einer der Männer einen Studenten mit einem Kubotan. Hiernach flüchteten beide, konnten aber später durch die Polizei aufgegriffen werden.



Bendorf - Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Am Samstag befuhr eine Fahrzeugführerin die B42 in Fahrtrichtung Neuwied. Aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ohne Beteiligung Dritter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei entstand Sachschaden, sowohl am Fahrzeug als auch an der Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

PHK S.Müller



Telefon: 02622 - 94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell