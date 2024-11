POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern für den 08.11. - 10.11.2024

Kaminbrand in Benzweiler Am Abend des 08.11.2024 kam es zu einem Kaminbrand in der Ortslage von Benzweiler.

Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Mörschbach und Rheinböllen schnell gelöscht werden, sodass weder Sach- noch Personenschäden entstanden.



Zeugenaufruf: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Rheinböllen



Am Abend des 08.11.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall in Rheinböllen. Ein silberfarbener PKW befuhr die Simmerner Straße und stieß mit zwei die Fahrbahn teilenden Betonpollern zusammen. Die Poller wurden aus dem Boden gerissen. Der PKW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete mit dem PKW vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



Verkehrsunfall durch dichten Nebel



Am Abend des 09.11.2024 befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die L229 von Gemünden in Richtung Henau. Auf der kurvenreichen Strecke kam der PKW von der Straße ab, und wurde im Frontbereich leicht beschädigt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der PKW im dichten Nebel aufgrund den Sichtverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Verkehrsunfall im Nebel unter Alkoholeinfluss



Am frühen Morgen des 10.11.2024 befuhr ein Fahrzeugführer die B50 bei Nannhausen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab, und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Die Alkoholisierung, sowie die nebelbedingt schlechten Sichtverhältnisse, dürften unfallursächlich gewesen sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern (Hunsrück)

Telefon: 06761-921 0



